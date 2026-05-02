Глава Подольска поздравил жителей с Праздником Весны и Труда

Недавно в муниципалитете отметили День местного самоуправления — праздник тех, кто ежедневно работает с жителями. Как отметил глава, сотрудники органов власти и муниципальных учреждений принимают обращения, помогают решать важные вопросы и делают все возможное, чтобы голос каждого был услышан.

1 мая в России отмечают Праздник Весны и Труда. Григорий Артамонов напомнил, что Первомай традиционно символизирует созидание, уважение к человеку труда и единство всех, кто своим делом укрепляет страну, развивает ее экономику и создает будущее.

В честь этих дат состоялась торжественная церемония награждения. Глава округа совместно с депутатом Московской областной Думы Олегом Жолобовым вручил лучшим работникам областные и муниципальные награды. Особую гордость, по словам Артамонова, вызывает то, что ряд специалистов удостоены благодарственных писем губернатора Московской области.

Глава Подольска выразил благодарность тем, кто трудится на производстве, в школах и больницах, в сфере ЖКХ, культуры и социальной защиты. Отдельные слова признательности адресованы трудовым коллективам, руководителям предприятий и трудовым династиям. Артамонов подчеркнул, что они своим примером воспитывают у молодежи уважение к профессии и прославляют Подольск, Подмосковье и всю Россию.

