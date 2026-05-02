Анатомия фейка: как хакеры «подставили» лидера Кубани через взлом сайта в Анапе

На Кубани назвали ложью «интервью» губернатора для «Анапа регион» про Туапсе

В ряде СМИ и социальных сетях была распространена фейковая информация о якобы имевшем место эксклюзивном интервью губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева порталу «Анапа Регион». В сфабрикованном материале содержались недостоверные сведения о подробностях пожара в Туапсе, применении противником вымышленных тактик с использованием мазута и способах ликвидации последствий инцидента, сообщает пресс-служба Оперативного штаба Краснодарского края в Telegram-канале .

Официальные источники подтвердили, что данная публикация является результатом взлома ресурса. Он произошел в ночь с 29 на 30 апреля.

Злоумышленники разместили в новостной ленте поддельный текст, который был оперативно удален сотрудниками редакции сразу после обнаружения. После этого издание опубликовало официальное опровержение и предоставило комментарии относительно инцидента. Несмотря на то, что ложный материал был доступен непродолжительное время, его скриншоты начали использоваться для дальнейшего тиражирования фейка.

Механизм распространения дезинформации предполагал два сценария: внедрение фейка как реальной новости либо использование факта удаления статьи для создания иллюзии «запрещенного контента».

Злоумышленники воспользовались вторым вариантом, утверждая, что интервью было удалено по указанию властей. На самом же деле это было технической мерой по устранению последствий кибератаки.

