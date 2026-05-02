Мятеж в «Азове»*: под Купянском боевики ВСУ ликвидировали своего командира
Фото - © сгенерировано ИИ
Украинские боевики организовали вооруженный мятеж в Купянском районе Харьковской области. Во время него убили капитана из 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» 1-го корпуса Нацгвардии Украины (НГУ) «Азов»*, рассказали ТАСС в силовых структурах РФ.
Инцидент случился рядом с Малой Шапковкой.
Вооруженный мятеж организовали боевики сводного штурмового подразделения. В нем служат солдаты ряда бригад ВСУ.
Во время мятежа убили командира штурмовой роты капитана Сергея М. Он был спецназовцем 15-й бригады оперназначения «Кара-Даг». Подразделение является частью 1-го корпуса НГУ «Азов»*.
Вооруженный мятеж начался из-за акции неповиновения группы солдат, которые не захотели выполнять боевую задачу из-за действия капитана Сергея М. Солдаты схватились за оружие и начали стрелять. Капитана ранили, он погиб.
*Украинское военизированное националистическое объединение «Азов» признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.