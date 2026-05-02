Парки Балашихи полностью готовы к лету

Заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин проверил готовность общественных пространств округа к началу летнего сезона. Он оценил укомплектованность штата «Дирекции парков», состояние техники и ее распределение по территориям.

В хозяйственном ведении «Дирекции парков» находится более 25 территорий — это парки, лесопарки, скверы, бульвары и площади по всему городу.

«Несмотря на погодные колебания, на сегодняшний день все парковые территории приведены в порядок: убран мусор, очищены газоны, проведена санитарная очистка. Парки находятся в отличном состоянии», — отметил Максим Сидоркин.

В ближайшее время, с установлением устойчивой теплой погоды, в парках начнется следующий этап сезонных работ. В планах — покраска малых архитектурных форм, обновление детских и спортивных площадок, лавочек, а также опор освещения.

«В уборке участвуют 15 тракторов и 76 единиц ручной механизированной техники — это газонокосилки, триммеры, бензопилы, кусторезы и другое оборудование. Общая площадь обслуживаемых территорий превышает 1 400 гектаров. В дирекции работает более 100 человек, также задействованы подрядные организации на отдельных участках», — рассказала заместитель директора по административно-хозяйственной работе МАУК «Дирекция парков» Елена Баннова.

Также в период между майскими праздниками проведут акарицидную обработку территорий от клещей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.