Имя Виктора Сергеевича Копылова неразрывно связано с историей электромеханического завода в Подольске. Ветеран труда, он отдал предприятию 42 года своей жизни — начал трудовой путь с должности инженера, а завершил в кресле главного энергетика завода, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Обеспечивал бесперебойную работу всех систем: электроэнергия, вода, тепло. И сотрудники предприятия спокойно трудились над разработками для армии и секретными проектами для космической программы.

Особенно запомнился Виктору Сергеевичу день 12 апреля 1961 года. Вместе с коллегами он ехал трудовым десантом наводить порядок на одной из заводских баз, когда по радио в автобусе прозвучала историческая новость — первый человек полетел в космос! Многие из заводских инженеров тогда признались: давно все знали, ведь они напрямую участвовали в космической программе.

Всю жизнь Виктор Копылов был верен — своей стране, своему долгу, своей профессии и своей семье. С женой Аделаидой познакомились в школе — и вместе идут по жизни уже более 70 лет. Аделаида Николаевна всю жизнь работала на электромеханическом заводе, бок о бок с супругом, также, как и муж, является ветераном труда.Их дети унаследовали от родителей любовь к труду и созиданию, оба ветераны труда: Марина Викторовна — провизор, а Антон Викторович — радиоинженер.

Так сложилась династия, где любовь к труду передается из поколения в поколение. Сегодня в семье Копыловых более 15 человек: дети подарили родителям троих внуков, а внуки уже стали родителями четверых правнуков. И в этой большой семье неизменно ценятся трудолюбие, ответственность и преданность своему делу.

Жена Аделаида Николаевна признается: «Муж — человек дела, говорить не любит, считает, что не слова, а дела определяют человека».

Виктору Сергеевичу уже более 90 лет, но он продолжает оставаться удивительно активным и деятельным. В Праздник Весны и Труда желает всем подольчанам трудовых успехов, преданности своему делу и радости от результатов труда.

