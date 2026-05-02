В Москве отметили Международный день собак-проводников

На Северном речном вокзале прошло праздничное мероприятие, приуроченное к Международному дню собак-проводников. Майские праздники горожане встретили в компании четвероногих помощников и их подопечных, сообщили в Дептрансе Москвы.

Событие собрало более 1100 человек — жителей и гостей Москвы, которые пришли познакомиться поближе с удивительными животными. Мероприятие стало настоящим праздником для всех его участников.

В рамках программы гости смогли сфотографироваться с собаками-проводниками и щенками, а также на собственном опыте ощутить, каково ориентироваться в пространстве без зрения — для этого участники преодолевали полосу препятствий в светонепроницаемых очках. Помимо этого, для всех желающих были организованы познавательные лекции и мастер-классы.

Подобные события играют важную роль в формировании понимания между людьми. Благодаря таким инициативам москвичи получают возможность глубже осознать, с какими трудностями ежедневно сталкиваются незрячие и слабовидящие люди.

