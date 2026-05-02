509 кг мусора собрали участники экозабега «Чисто по совести» в Подольске

29 апреля в Подольске экологический забег собрал пять команд: среди участников студенты подольских колледжей и представители молодежных организаций. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Победу одержал Технико-экономический колледж — несмотря на ненастную погоду, ребятам удалось собрать 180,5 кг мусора. В этом году мероприятие провели на территории возле усадьбы Ивановское. Участникам раздали мешки и перчатки. Полтора часа активной работы принесли впечатляющие результаты: 25 человек собрали 509 кг мусора.

Главная задача мероприятия — сделать субботник ярче и интереснее для молодежи с помощью соревновательного формата. Организатором выступил отдел развития молодежного движения, добровольчества (волонтерства) и реализации социально значимых проектов комитета по культуре и туризму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.