Пенсионерка хотела отсудить долги у внуков, но проиграла суд из-за адвоката

72-летняя москвичка пыталась взыскать долги с собственных внуков. Она дала их отцу 1,5 миллиона рублей, но мужчина умер, не успев вернуть деньги. Пенсионерка пошла к нотариусу, который посоветовал судиться с помощью юриста. Женщина так и сделала, но проиграла суд, пишет Baza .

Известно, что расписка о возвращении денег истекла 27 марта 2020 года. С этого дня пошел срок исковой давности — три года. Пенсионерка об этом не знала. А вот адвокат из Подмосковья, которую она наняла, должна была знать. Женщина заплатила 15 тысяч рублей только за составление иска, но юрист забрала дело себе.

В январе 2023 года адвокат якобы отправила иск. Позже заявила, что документы вернули. Попросила еще 10 тысяч на госпошлину. Настоящий иск подали только летом — с опозданием на два месяца. Суд сначала взыскал 750 тысяч рублей, но апелляция отменила решение из‑за пропущенного срока давности.

Пенсионерка попробовала отсудить миллион у самого юриста, но и тут проиграла. Формально юрист выполнила условия договора — иск составила. Сроки подачи в соглашении не оговаривались. Московский суд признал, что вины адвоката нет.

В итоге пенсионерка осталась без денег.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.