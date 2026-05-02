По словам Зыкова, местные власти нашли возможным поставлять оружие. Помощь идет на фоне евроатлантического курса страны. Его декларируют на всех уровнях. В самой Македонии любят повторять, что в пересчете на душу населения Скопье занимает по помощи лидирующие позиции в НАТО.

Посол назвал позицию Скопье по украинскому кризису глубоко разочаровывающей. Он пояснил: так считают не только в Москве. Дипломат уверен, что антироссийские шаги не отвечают интересам македонского народа. Его мнения об этих действиях никто никогда не спрашивал.

В России ждут от официальных лиц Северной Македонии более взвешенной позиции. Москва выступает против милитаризации конфликта. Поставки оружия Киеву только затягивают боевые действия. Россия настаивает на мирных переговорах. Именно их, по мнению Москвы, должна поддерживать вся Европа.

