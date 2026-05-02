Множественные ранения и эвакуация: БПЛА ВСУ атаковал тракториста под Белгородом

сегодня в 17:54

Пострадавший при ударе БПЛА под Белгородом тракторист тяжело ранен

В Ивановской Лисице Грайворонского округа Белгородской области украинский беспилотник ударил по работающему в поле трактору. Мужчина, находившийся за рулем техники, был ранен, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

На «попутке» тракториста вывезли к фельдшерам скорой помощи. У мужчины были диагностирована минно-взрывная травма, а также найдены множественные осколочные ранения лица, ног и рук.

Тракториста отвезут в больницу. Транспортное средство получило повреждения.

За сутки украинские боевики нанесли множество ударов по Белгородской области. Были повреждены жилой фонд, техника и инфраструктура.

