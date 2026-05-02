Горящие машины и выбитые окна: последствия ночных атак ВСУ на Белгородчину

На Белгородчине за сутки повреждены жилые дома, соцобъекты и десятки автомобилей

За прошедшие сутки в результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области зафиксированы многочисленные повреждения жилого фонда, инфраструктуры и техники. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара FPV-дрона противника по легковому автомобилю пострадал мужчина, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшему оказана помощь в шебекинской больнице. Он направлен на амбулаторное лечение.

В Белгородском районе атаки беспилотников привели к повреждениям в нескольких населенных пунктах. Так, в селе Красный Октябрь урон получила «Газель», в Нижнем Ольшанце — легковой автомобиль, в Никольском — грузовик, в Нечаевке — частный дом, а в Ясных Зорях — квартира в многоквартирном доме.

В поселке Октябрьский огнем уничтожен легковой автомобиль, повреждены забор и три грузовика. В Валуйском округе, в селе Казинка, FPV-дроны ВСУ повредили гараж, три «Газели», автобус и легковой автомобиль.

В Грайворонском округе зафиксированы повреждения частного дома и квартиры в Грайвороне. В Замостье урон получил соцобъект. В селе Гора-Подол повреждены гараж, забор и линия электропередачи, а в селе Дунайка — два дома и три постройки.

В Волоконовском округе в селе Борисовка ударом дрона поврежден социальный объект. Аналогичное здание пострадало в селе Замостье Грайворонского округа.

В Краснояружском округе в результате ночных сбросов взрывных устройств в хуторе Вязовской повреждены кровли и остекление пяти частных домов. В поселке Красная Яруга пострадали три квартиры, а в селе Отрадовка — трактор. В городе Шебекино зафиксированы повреждения двух помещений на территории предприятия, а также легкового автомобиля и остекления двух частных домов в результате удара беспилотника ВСУ.

