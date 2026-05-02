Оперштаб: на морском терминале в Туапсе потушили открытый огонь

В Туапсе потушили открытый огонь. Пожар произошел на морском терминале. Спасателям удалось локализовать возгорание в 09:22 утра, затем пламя полностью ликвидировали, об этом сообщили специалисты оперативного штаба по Краснодарскому краю.

На месте происшествия работали 143 человека. В тушении пожара задействовали 25 единиц техники. Среди них — сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю. В настоящее время территория терминала остается под контролем.

Причины возгорания пока не называются. Специалисты продолжают работать на объекте. Угрозы для населения нет. Ситуацию держат на контроле.

Информация о пострадавших не поступала. Ущерб от пожара уточняется.

