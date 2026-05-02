Россиянка во Вьетнаме подхватила свиного цепня и чуть не умерла от лечения

Россиянка Алина Ш. путешествовала по Азии и подхватила свиного цепня. Во Вьетнаме местные врачи едва не убили ее опасным препаратом, сообщает Baza .

Предварительно известно, что девушка работает репетитором на удаленке, поэтому параллельно с работой путешествует по миру. Последние месяцы она исследовала Азию, где, предположительно, и подцепила свиного цепня.

В поездке у нее начались боли в животе и вздутие. Потом она резко похудела. Во Вьетнаме решила пройти чекап. Врачи нашли тениоз — в кишечник попали личинки свиного цепня. Они вызывают воспаление. Всего за несколько месяцев эти черви вырастают до пяти метров в длину.

Девушка сдала еще раз анализы, после чего у нее заподозрили цистицеркоз, что еще опаснее. Яйца цепня могут разнестись по всем органам. По словам россиянки, врач при ней начал искать в интернете информацию об отличии болезней. Затем выдал ей один препарат, не предупредив о рисках.

Российские медики позже объяснили: назначенное лекарство вызывает рвоту. Вместе с рвотой яйца могут разлететься по организму. Если личинки погибнут в мозге, начнутся отеки и судороги, что в итоге может обернуться смертью пациентки.

При выявлении яиц паразита нужно лечиться в стационаре, но россиянку отказались госпитализировать. Теперь девушка планирует лечиться по схеме российских врачей. Если станет хуже — экстренно вернется на родину. Девушка подозревает, что заразилась на Бали. Паразит попадает в организм с непрожаренным мясом. При этом Алина, по ее словам, ела только в проверенных местах.

