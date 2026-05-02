В Вене митингующие выступили за выход Австрии из Евросоюза
Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори
В центре Вены прошла акция протеста против политики властей. Люди собрались у канцелярии канцлера Австрии. Они выступили за нейтралитет и против НАТО. На плакатах — критика санкций, роста цен и поддержки Украины. Некоторые потребовали выхода страны из ЕС, сообщает РИА Новости.
Организатор митинга Мартин Руттер заявил со сцены, что никто не хочет войн за счет австрийских налогоплательщиков. Он возмущен, что из-за помощи Киеву в стране сокращают социальные выплаты. Руттер раскритиковал антироссийские санкции, так как они вызвали скачок цен на газ и свет.
Демонстранты скандировали: «Дешевые топливо, электричество, газ и продукты — вместо санкций». Лозунги гласили: «Мы не хотим мерзнуть ради вашей политики». Звучали призывы к миру и нейтралитету. Некоторые держали австрийские флаги.
После митинга колонна прошла по центральным улицам. Протестующие несли баннеры с критикой международных организаций. Акция прошла мирно. Власти пока не комментировали требования митингующих. В Австрии растет недовольство политикой ЕС и курсом на помощь Украине в ущерб собственным гражданам.
