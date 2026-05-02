В центре Вены прошла акция протеста против политики властей. Люди собрались у канцелярии канцлера Австрии. Они выступили за нейтралитет и против НАТО. На плакатах — критика санкций, роста цен и поддержки Украины. Некоторые потребовали выхода страны из ЕС, сообщает РИА Новости .

Организатор митинга Мартин Руттер заявил со сцены, что никто не хочет войн за счет австрийских налогоплательщиков. Он возмущен, что из-за помощи Киеву в стране сокращают социальные выплаты. Руттер раскритиковал антироссийские санкции, так как они вызвали скачок цен на газ и свет.

Демонстранты скандировали: «Дешевые топливо, электричество, газ и продукты — вместо санкций». Лозунги гласили: «Мы не хотим мерзнуть ради вашей политики». Звучали призывы к миру и нейтралитету. Некоторые держали австрийские флаги.

После митинга колонна прошла по центральным улицам. Протестующие несли баннеры с критикой международных организаций. Акция прошла мирно. Власти пока не комментировали требования митингующих. В Австрии растет недовольство политикой ЕС и курсом на помощь Украине в ущерб собственным гражданам.

