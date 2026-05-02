Прощай, Вашингтон? Зеленский меняет стратегию и ищет путь к миру через Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, перестал пытаться убедить США оставаться вовлеченными в диалог по конфликту. Он работает над стратегией ведения переговоров без помощи Вашингтона, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

По информации издания, теперь в качестве основной площадки для переговоров между РФ и Украиной рассматривается Турция.

До этого газета со ссылкой на источники в американской администрации сообщала, что официальные лица в Соединенных Штатах уже не могут вспомнить, когда в Белом доме в последний раз поднималась тема переговоров по Украине. Это связано с тем, что американские чиновники сейчас в основном сосредоточены на диалоге с Ираном.

Ранее Зеленский заявил, что Украина свяжется с командой американского президента Дональда Трампа и узнает про детали предложения РФ о перемирии на День Победы. Официальной информации ни от США, ни от России якобы передано не было.

