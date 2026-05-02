сегодня в 11:45

Туристы нашли в лесу под Петербургом расчлененное тело в пакетах

В Ленинградской области туристы нашли расчлененное тело человека. Страшную находку сделали в районе карьера Мяглово. Гуляя по лесу, группа людей обнаружила несколько пакетов, в одном из них лежали отсеченные руки, сообщает «Mash на Мойке» .

Очевидцы сразу вызвали полицию. На место прибыли следователи и криминалисты. Специалисты начали осмотр территории. Известно, что останки погибшего человека были расфасованы в несколько пакетов.

Личность жертвы преступления пока не установлена. Кто совершил убийство — тоже неизвестно. Правоохранители проводят проверку. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Полиция также ищет возможных свидетелей. В ближайшее время компетентные сотрудники опросят местных жителей и рыбаков.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело.

