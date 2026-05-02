Космический прилив: как Юпитер, Венера и Земля управляют настроением Солнца

Гравитационное воздействие Юпитера, Венеры и Земли вызывает на Солнце явления, сопоставимые с лунными приливами на нашей планете. Именно это влияние способствует поддержанию стабильного 11-летнего ритма солнечной активности, рассказал ТАСС эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгения Бурмистрова.

В прошлом доминировала точка зрения, что периодичность процессов на звезде обусловлена исключительно внутренними механизмами, при которых энергия потоков заряженных частиц преобразуется в магнитное поле. Однако современные научные данные указывают на то, что планетарное выравнивание, происходящее раз в 11 лет, создает суммарное притяжение. Оно выступает в роли своеобразного метронома для магнитных полей светила. Это внешнее воздействие стимулирует перестройку структуры звезды и задает четкий временной график ее колебаний.

«В последние десятилетия ученые выдвинули убедительную теорию о том, что планеты нашей системы, особенно Юпитер, Венера и Земля, тоже влияют на цикл. Каждые 11 лет они выстраиваются в одну линию, и их суммарное гравитационное притяжение создает на звезде эффекты, похожие на лунные приливы на Земле», — объяснил эксперт.

В рамках одного цикла состояние Солнца меняется от фазы покоя до максимальной активности. Это характеризуется возникновением многочисленных пятен, мощными вспышками и плазменными выбросами.

Подобные процессы провоцируют на Земле магнитные бури, северные сияния в нетипичных широтах, а также сбои в работе энергетических сетей и космических аппаратов. Несмотря на то, что сейчас наблюдается фаза снижения активности, эксперт предупреждает о сохраняющейся возможности сильных геомагнитных возмущений.

