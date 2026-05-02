Борется за демографию: омская главврач лечит людей и шьет белье для девушек

сегодня в 12:25

Центральную районную больницу в селе Азово в Омской области возглавила 39-летняя Ольга Ш. У нее есть необычное хобби – она шьет белье разного типа для женщин, сообщает Mash .

Женщина сменила на этом посту главврача, который занимал должность с 2015 года. До назначения специалист в течение долгого времени работала в этом же медицинском учреждении врачом-оториноларингологом.

В свободное от профессиональной деятельности время Ольга Ш. занимается индустрией моды. В прошлом женщина освоила навыки кройки и шитья на профильных курсах.

Ольга Ш. разрабатывает и производит различные варианты женского нижнего белья: эксклюзивные комплекты, повседневные модели, а также специализированную продукцию для беременных и пациентов в послеоперационный период.

У женщины уже много довольных клиентов.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.