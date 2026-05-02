Россиян предупредили о росте штрафа за шашлык в лесу до 20 тысяч рублей

МЧС предупредило: за костер в лесу грозит уголовная статья, а штраф — до 800 тыс

В российских регионах начал действовать особый противопожарный режим. МЧС опубликовало памятку о правилах поведения. Гражданам запретили разводить костры, выжигать траву и посещать леса. Нельзя также использовать мангалы и жарить шашлыки, пишет РИА Новости .

Ограничения вводят при высокой пожарной опасности. Решение принимают местные власти. Режим уже действует в Подмосковье с 20 апреля. Аналогичные меры скоро появятся и в других регионах.

За нарушения грозят серьезные штрафы. Для граждан — до 20 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить до 60 тысяч. Компании могут лишиться до 800 тысяч рублей. Если пожар уничтожит чужое имущество, добавят еще сумму ущерба.

Особо опасные случаи могут обернуться уголовным делом. Статья 219 УК РФ предусматривает наказание за уничтожение имущества и причинение вреда здоровью людей. МЧС просит россиян быть внимательными и соблюдать запреты, так как легкомыслие может стоить чьей-то жизни.

