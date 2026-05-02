Молодежь до 35 лет активнее интересуется Поттерианой: фильмы видели 87%

Почти вся молодежь в России смотрела фильмы о Гарри Поттере — 87%

Международный день Гарри Поттера отмечают 2 мая. В этот день по сюжету саги состоялась битва за Хогвартс. Исследование SuperJob показало, как россияне знакомы с миром юного волшебника. Опрос провели для РИА Новости .

Фильмы о Гарри Поттере смотрели 74 процента населения страны старше 18 лет. Книги читал каждый третий — 31 процент. Всего опросили 1600 совершеннолетних россиян. Молодежь до 35 лет оказалась самой активной.

Среди молодых людей фильмы видели 87 процентов. Книги читал почти каждый второй — 45 процентов. С возрастом интерес падает. Люди старше 45 лет смотрели кино вдвое реже, а читали всего 17 процентов.

Женщины увлекаются вселенной Джоан Роулинг чаще мужчин. Среди них 38 процентов читали книги и 75 процентов смотрели фильмы. У мужчин — 24 и 72 процента соответственно. При этом уровень образования почти не влияет на просмотр кино. А вот книги чаще читают респонденты с высшим образованием.

