От успеха к банкротству: почему налоговая ликвидирует фирмы футболиста Малафеева

Бывший вратарь сборной РФ Вячеслав Малафеев может остаться без двух компаний. ФНС, предположительно, предупредила спортсмена о вероятной блокировке его фирм, сообщает SHOT .

Якобы в России могут ликвидировать две компании Малафеева — спортивную «Любытино-Слалом», которая принадлежит ему вместе с супругой Екатериной, а также риэлторскую контору «М16-Групп». Первую зарегистрировали в 2011 году. В 2025 году она в первый раз понесла огромные убытки — 11,8 млн рублей.

Риэлтерская контора «М16-групп» была создана в 2016 году. Она якобы ни разу не сдавала финансовую отчетность.

Обе компании могут признать банкротами в ближайшее время. У Малафеева уже имеется одна заблокированная фирма ООО «РОСВМ», занимавшаяся издательской деятельностью.

Компания появилась в 2010 году. С 2020-го не сдавала отчеты. В декабре прошлого года была заблокирована ФНС.

