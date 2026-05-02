Семья из Белгородчины получила ранения из-за БПЛА ВСУ в Курском приграничье

В Курской области беспилотник ВСУ попал в автомобиль с людьми

Трое членов семьи получили ранения в результате удара БПЛА ВСУ по легковому автомобилю в Хомутовском районе Курской области. Пострадавшие — жители Белгородской области, ехавшие на машине в сторону Брянска, сообщает в своем канале в МАКС губернатор Курской области Александр Хинштейн.

В результате взрыва у мужчины и женщины диагностированы акубаротравмы. Еще один находившийся в салоне мужчина получил осколочное ранение левой ноги.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Власти региона сообщили, что при первой возможности раненые будут транспортированы в Курскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. Транспортное средство, в котором находились люди, было уничтожено.

