Точные прогнозы: камчатское цунами научило НАСА предсказывать «волны-убийцы»

Спутник Surface Water Ocean Topography зафиксировал уникальные кадры масштабного цунами, вызванного мощным землетрясением у берегов Камчатки в конце июля 2025 года. Полученные сведения, опубликованные в журнале Seismic Record, раскрыли ученым гораздо более сложную структуру распространения энергии по океану, чем предполагалось ранее, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Эти снимки стали первым в истории случаем наблюдения подобного природного явления из космоса в столь высоком разрешении. Фото поставили под сомнение теорию о том, что крупнейшие цунами перемещаются в виде единой неразрывной волны. Данные миссии продемонстрировали признаки дисперсии, при которой энергия распределяется на множество отдельных компонентов.

Компьютерное моделирование, учитывающее такое дробление, оказалось значительно точнее классических схем. Это означает, что основная волна может менять свои характеристики под влиянием последующих импульсов при приближении к береговой линии.

Сравнение спутниковых показателей с ранними прогнозами, основанными на сейсмических замерах и деформации почвы, выявило серьезные расхождения. Традиционные методы не позволили точно определить время прибытия стихии: в одних контрольных точках волны фиксировались раньше расчетного срока, в других — позже. Новая детальная визуализация структуры цунами объясняет причины таких погрешностей в прежних моделях мониторинга.

Специалисты полагают, что использование подобных высокоточных снимков позволит существенно модернизировать системы раннего оповещения. В перспективе данные со спутников помогут предсказывать движение смертоносных масс воды в режиме реального времени. Это обеспечит более эффективную защиту побережий и позволит точнее оценивать риски для инфраструктуры и населения в зонах возможного удара стихии.

