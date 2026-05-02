Трагедия в Адлере: в ДТП погибла звезда «Утомленных солнцем»

В Адлере автомобиль насмерть сбил звезду КВН Рыбалко из «Утомленных солнцем»
Фото - © Преображение Сочи / YouTube
В районе Сочи Адлере в Краснодарском крае погибла звезда КВН Елена Рыбалко из команды «Утомленные солнцем». Ее сбил автомобиль, сообщает Mash.
53-летняя женщина, предположительно, перебегала трассу в неположенном месте. На большой скорости в нее въехал автомобиль Toyota.
Женщина погибла на месте.
Елена участвовала в команде КВН «Утомленные солнцем» в Высшей лиге в 2000-х годах. В 2003 году ее коллектив стал чемпионом лиги. Женщина участвовала исключительно в юбилейных играх.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.