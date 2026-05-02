Володин сказал, что все больше жителей ЕС хотят переехать в РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в канале в МАКС о значительном увеличении потока мигрантов из европейских стран, которые стремятся в Россию из-за неприятия неолиберального курса своих государств. Жители Запада все чаще выражают несогласие с официальной повесткой на родине и ищут защиты от навязываемых им идеологических установок.

Согласно приведенным статистическим данным, на конец октября 2025 года от граждан Европы поступило 2 275 обращений за разрешением на временное проживание. К настоящему моменту этот показатель достиг отметки в 3 400 заявлений. Володин отметил, что всего за шесть месяцев количество желающих обосноваться в России увеличилось в 1,5 раза.

Спикер Госдумы подчеркнул, что в Европе формируется слой населения, разделяющий российские духовно-нравственные ориентиры. Повышенный интерес к стране обусловлен действиями европейских лидеров. Они, по мнению Володина, создают условия, вынуждающие людей искать более комфортную среду для жизни за пределами своих государств.

В завершение председатель Госдумы добавил, что переезд становится для многих европейцев осознанным выбором в пользу сохранения традиционных ценностей.

Текущая динамика обращений свидетельствует о том, что миграционный тренд из западных стран продолжает усиливаться на фоне политических и мировоззренческих разногласий внутри Европы.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.