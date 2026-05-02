Аэропорт Шереметьево возобновил работу после ограничений
Фото - © Медиасток.рф
В московском аэропорту Шереметьево возобновилась штатная работа. Воздушная гавань вернулась к обычному режиму функционирования, сообщила Росавиация.
2 мая в аэропорту действовали временные ограничения на прием и отправку самолетов. Меры были введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Теперь все запреты сняты, и авиасообщение через Шереметьево осуществляется в полном объеме. Рейсы выполняются в штатном режиме.
Пассажирам, вылетающим из аэропорта или прибывающим в него, рекомендуется уточнять актуальное расписание рейсов у авиаперевозчиков и на официальных ресурсах аэропорта.
Ограничения вводились на фоне попыток Вооруженных сил Украины атаковать Москву с помощью дронов.
