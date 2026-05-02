В Подмосковье опровергли введение ограничений по работе домашнего интернета

В Сети ранее распространилась информация о том, что в Московской области перестал работать домашний интернет якобы из-за введенных ограничений. Власти Подмосковья отреагировали на сообщения и заявили об отсутствии каких-либо ограничений на работу интернета в регионе в период майских праздников. Проводные сети работают в обычном режиме без сбоев.

Если у пользователей возникают проблемы с подключением, им советуют обращаться напрямую к своему провайдеру — это поможет оперативно решить технические вопросы.

Вместе с тем чиновники уточнили: временные ограничения в принципе могут применяться, однако исключительно в отношении мобильного интернета. Подобные меры направлены на обеспечение безопасности граждан и защиту объектов инфраструктуры.

При введении таких ограничений доступ к ключевым российским интернет-ресурсам должен сохраняться через так называемый «Белый список». Домашний проводной интернет подобные меры не затрагивают.

