Жителю Ленобласти «установили» средство обхода блокировок за 199 тыс рублей

У мужчины из Ленобласти украли 199 тыс за средство обхода блокировок для стримов

Житель города Подпорожье в Ленинградской области лишился 199 тыс. рублей после обращения в салон связи за помощью в установке программы. 30-летний мужчина не смог самостоятельно настроить средство обхода блокировок на своем мобильном устройстве и попросил помощи у 19-летнего сотрудника салона связи, сообщает Mash .

Во время настройки приложения консультант получил доступ к смартфону клиента и тайно привязал его банковские счета к своему телефону.

В течение месяца парень регулярно совершал списания с карты потерпевшего, суммы которых варьировались от 500 до 10 тысяч рублей. Общий ущерб составил 199 тысяч рублей.

Заметив пропажу средств, владелец гаджета обратился в правоохранительные органы. Полицейские задержали сотрудника салона, который сознался, что тратил чужие сбережения на внутриигровые покупки и донаты стримерам в интернете.

Суд признал фигуранта виновным и обязал его полностью возместить причиненный материальный ущерб.

Помимо выплаты основной суммы долга, осужденный должен оплатить штраф 30 тысяч рублей. Также на него возложили обязанность компенсировать процессуальные издержки в размере 15 тысяч рублей.

