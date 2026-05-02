Уровень лени — босс: в Петербурге пес пересел на самокат

Фото - © Telegram/Mash на Мойке

Собака в Санкт-Петербурге самостоятельно ездит на самокате. Выгул питомца таким образом упрощает быт хозяевам, сообщает «Mash на Мойке».

На опубликованном видео мужчина, женщина и ребенок идут пешком. Рядом с ними на самокате едет собака.

Питомец берется передними лапами за ручки, а задними стоит на самокате. Хозяин идет рядом.

Перед дорогой мужчина останавливает собаку и смотрит по сторонам на предмет приближающихся машин. Хозяин держит руку рядом с самокатом, чтобы питомец никуда не уехал.

