Уровень лени — босс: в Петербурге пес пересел на самокат
Фото - © Telegram/Mash на Мойке
Собака в Санкт-Петербурге самостоятельно ездит на самокате. Выгул питомца таким образом упрощает быт хозяевам, сообщает «Mash на Мойке».
На опубликованном видео мужчина, женщина и ребенок идут пешком. Рядом с ними на самокате едет собака.
Питомец берется передними лапами за ручки, а задними стоит на самокате. Хозяин идет рядом.
Перед дорогой мужчина останавливает собаку и смотрит по сторонам на предмет приближающихся машин. Хозяин держит руку рядом с самокатом, чтобы питомец никуда не уехал.
