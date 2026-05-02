Сплошные отговорки: Мерц не смог вспомнить, что положительного сделал для немцев

Мерц не знает, что положительного он сделал для немцев за время работы на посту

Немецкий канцлер Фридрих Мерц не дал конкретного ответа на вопрос о том, в чем улучшилась жизнь граждан ФРГ, пока он был главой страны. Вопрос об этом житель государства задал ему во время трансляции на телеканале Phoenix, сообщает ТАСС.