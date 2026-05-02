Петербургский подросток после сепсиса живет с дырой в голове

В Петербурге 14-летний школьник чуть не погиб от менингоэнцефалита. Все началось с обычной простуды. Он неделю лечил простуду и жил с температурой около 40 градусов, но антибиотики не помогали. После этого у юноши отнялась нога, и затем выяснилось, что все это время он лечил не ту болезнь, сообщает Baza .

Врачи экстренно отправили юного пациента в больницу. МРТ показало менингоэнцефалит. К этому моменту в голове парня гнило воспаление оболочек мозга и его ткани. Мальчику сделали трепанацию. Операция длилась шесть часов. Из-под мозговых оболочек удалили гной. Жизнь пациента спасли, но затем у подростка начались судороги и сепсис.

В настоящее время в черепе школьника зияет 14-сантиметровое отверстие. Мозг защищает только кожа с жировой прослойкой. Любой ушиб, падение или травма могут стать для подростка смертельными.

Родители школьника теперь вынуждены собрать почти 5 миллионов рублей на имплант, который закроет дефект в черепе и позволит школьнику жить дальше нормальной жизнью.

