Зеленский ответил, устроит ли его «тактическое» перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не поддержит перемирие, если оно окажется тактическим шагом со стороны Москвы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление политика, передает Общественная Служба Новостей .

Владимир Зеленский сообщил, что поручил связаться с командой президента США Дональда Трампа, чтобы уточнить детали предложения российского президента Владимира Путина о перемирии в зоне СВО по случаю Дня Победы. По его словам, официальных предложений ни от Вашингтона, ни от Москвы Киев пока не получил.

Украинская сторона, подчеркнул Зеленский, заинтересована в долгосрочном прекращении огня, а не во временной паузе в боевых действиях.

29 апреля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился более полутора часов. Предыдущий контакт лидеров состоялся 9 марта. В ходе беседы обсуждались ситуация вокруг Украины и противостояние США и Ирана на Ближнем Востоке.

В Кремле заявили, что Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Американский лидер поддержал инициативу. При этом официальный указ и конкретные условия прекращения огня пока не опубликованы — их пообещали представить отдельно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.