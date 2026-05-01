Животноводческая ферма загорелась на площади 1 000 «квадратов» в Подмосковье

В Подмосковье произошел крупный пожар. На месте работают огнеборцы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание вспыхнуло в селе Ольгово Дмитровского городского округа. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения выяснилось, что огонь разгорелся на территории живодноводческой фермы и административного здания. Площадь пожара составляет 1 000 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Пожар ликвидируют свыше 40 человек и 15 единиц техники.

