Два парня погибли при атаке ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области два парня катались на мотоцикле, однако погибли из-за атаки ВСУ, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в селе Волчья Александровка. Беспилотник целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два парня. Одному из них 18 и второму — 15 лет. В результате от полученных травм они погибли на месте случившегося.

«Выражаю родителям, всем близким и родным самые искренние соболезнования. Это страшная потеря для всех нас, — отметил Гладков в Telegram-канале.

Ранее водитель автомобиля погиб при атаке ВСУ в Брянской области.

