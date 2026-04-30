Гражданам ОАЭ запретили ездить в Иран, Ирак и Ливан

Объединенные Арабские Эмираты ввели запрет на поездки своих граждан в Иран, Ирак и Ливан, сообщает ТАСС .

В МИД ОАЭ пояснили, что решение принято на фоне последних событий в регионе.

Гражданам ОАЭ, которые уже находятся в этих странах, настоятельно рекомендуется как можно скорее вернуться на родину. При этом о причинах запрета в заявлении ведомства не сообщается.

Ранее экономист оценил риски отдыха в Турции, Египте и ОАЭ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.