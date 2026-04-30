В Гонконге робот-гуманоид впервые спел с живым оркестром
В Гонконге робот-гуманоид по имени София впервые выступила в сопровождении живого симфонического оркестра, сообщает SHOT.
Она исполнила три песни. Также она произнесла трогательную речь, в которой призналась, что мечтает с помощью музыки сблизить людей и машины.
Как рассказали разработчики, на обучение робота было потрачено много времени. Им было важно сохранить ее собственный стиль и при этом органично вписать в классическое звучание оркестра.
Ранее робот победил в полумарафоне в Пекине, где соревновался с людьми.
