Робот победил в полумарафоне в Пекине, где соревновался с людьми

Робот «Молния» выиграл полумарафон в Пекине, где роботы-гуманоиды соревновались с людьми, сообщает РЕН ТВ .

Как пишет Синьхуа, «Молния» от команды Qi Tian Dasheng пробежал полумарафонскую дистанцию за 50 минут и 26 секунд, превзойдя мировой рекорд — 57 минут и 20 секунд, который установил угандийский легкоатлет, бегун на средние и длинные дистанции Якоб Киплимо в марте 2026 года.

«Три часа бега — испытание даже для настоящих спортсменов. Многим роботам оно оказалось не под силу — подводят батареи», — отметил корреспондент Денис Харченко.

Он пояснил, что за каждую замену аккумуляторов роботу начисляют штрафные 10 минут.

Некоторые роботы-гуманоиды падали посреди дороги, после чего к ним бежали люди для замены батарей. Движение атлетов во время полумарафона регулировал робот-полицейский.

