Актер Владислав Бенграф и его супруга Евгения зарезали друг друга в Мытищах

Актер театра «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его 23-летняя супруга Евгения зарезали друг друга в подмосковных Мытищах. По предварительным данным, причиной смертельной ссоры стало решение жены развестись, сообщает SHOT .

Трагедия произошла в ночь на воскресенье в квартире на 16-м этаже жилого дома на улице Воровского. В ходе семейной ссоры 28-летний артист схватился за нож и ударил жену в шею и грудь, в ответ Евгения ударила его ножом в шею. От полученных травм супруги скончались на месте происшествия.

Экстренные службы вызвали соседи, которые услышали громкие крики. Прибывшие на место сотрудники МЧС взломали дверь квартиры, где были обнаружены тела супругов с колото-резаными ранами.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела по статье 105 УК РФ (убийство). Следователи продолжают работу на месте происшествия, назначен ряд судебных экспертиз.

Владислав Бенграф — артист театра «ФЭСТ», играл в спектаклях «Сирано де Бержерак», «Мафиози» и других. Его жена Евгения работала заведующей гримерным цехом.

