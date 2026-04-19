Российские бизнесмены пересаживаются на электросамокаты вместо дорогих иномарок

Российские бизнесмены пересаживаются на электросамокаты вместо дорогих автомобилей. Сотрудники специализированных магазинов утверждают, что с начала текущего года продажи выросли на 400%, сообщает SHOT .

По словам продавцов, все чаще к ним стали приходить состоятельные мужчины, которые предпочитают оставлять свои дорогие автомобили и передвигаться на электросамокатах. Главный аргумент — удобство передвижения и возможность избежать пробок.

Бизнесмены предпочитают американо-китайские модели, стоимость которых составляет около 250–300 тыс. рублей. Такие модели способны развивать скорость от 50 до 80 км/ч и проезжать без подзарядки почти 140 км. При этом пользуются спросом и самокаты с разгоном до 50 км/ч, стоимостью 100–150 тыс. рублей.

Также продавцы рассказали, что один клиент приобрел электросамокат, чтобы ездить на нем на рыбалку. Есть и такие, кому нужен самокат, чтобы добираться от лифта до места на подземной парковке, а некоторые и вовсе берут двухколесный транспорт как подарок жене, чтобы они ездили на нем в магазины или за ребенком в садик и школу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.