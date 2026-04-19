Москвичей призвали не выезжать на летней резине из-за мокрого снега 20 апреля

Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник, 20 апреля, в Москве ожидает снег с дождем и сильный ветер. Водителям напомнили, что в такую погоду летняя резина опасна, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Если вы уже поменяли зимнюю резину на летнюю, оставьте завтра автомобиль дома и воспользуйтесь городским транспортом. Это безопасно и надежно», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при минусовых температурах, снеге и гололедице летняя резина не обеспечивает надежного сцепления с дорогой. Тормозной путь значительно увеличивается, автомобиль может занести.

Ранее отечественные производители автомобильных шин обратились в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой защитить внутренний рынок от дешевой китайской продукции. Одна из таких мер защиты — введение 30-процентной пошлины на импорт. При этом автоэксперт считает, что при введении пошлины массовый сегмент почти не пострадает.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.