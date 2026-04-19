Судно французской компании попало под огонь в Ормузском проливе

В Ормузском проливе 18 апреля был открыт предупредительный огонь по судну французской компании CMA CGM, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Никто из членов экипажа, находившихся в это время на борту, не пострадал.

Международная морская организация (ИМО), в свою очередь, уточнила, что судно CMA CGM Everglade получило повреждения, но не раскрыла дополнительных подробностей.

Ранее в Оманском заливе США захватили иранское грузовое судно.

