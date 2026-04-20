Бездомный с игрушечным пистолетом ограбил аптеку во Владивостоке

Во Владивостоке бомж вооружился игрушечным пистолетом и напал на аптеку, сообщает SHOT .

Инцидент произошел на улице Луговой. 36-летний мужчина пришел в аптеку и начал требовать от сотрудницы передачи денег, а также упаковки бинтов.

Женщина испугалась и выполнила требования злоумышленника. После этого она вызвала полицейских.

С помощью камер видеонаблюдения нападавшего удалось быстро установить и задержать. Выяснилось, что ранее он уже был судим. Теперь ему грозит новый срок до 10 лет. Пока что его отправили в СИЗО.

