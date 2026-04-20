Возгорание произошло в Туапсе из-за атаки беспилотников

Город Туапсе в Краснодарском крае вновь попал под атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Из-за этого случился пожар, сообщает « Осторожно, новости ».

По словам местных жителей, ночью большое количество дронов атаковало город. Их сбивают с помощью средств ПВО и стрелкового оружия.

На фоне атаки в одном из районов произошло возгорание.

Ранее несколько десятков взрывов прогремело над Краснодарским краем из-за атаки ВСУ.

