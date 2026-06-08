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Великобритания, Франция и ФРГ выдвинули условия для мира на Украине

Лидеры Великобритании, Франции и ФРГ выступили за участие европейцев в переговорах по урегулированию украинского конфликта, сообщают « Вести ».

В совместном заявлении лидеров «евротройки» названы условия для мира на Украине.

В частности, Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц поддержали предложение о прямом диалоге между Украиной и Россией «при активном участии США и европейских стран».

Также лидеры «евротройки» выступили за немедленное прекращение боевых действий и проведение переговоров на основе имеющейся линии соприкосновения, а также высказались против любого изменения границ Украины силовым путем.

Ранее отставной подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис в публикации в социальной сети X выразил уверенность, что содержание официального письма президента Украины Владимира Зеленского не продемонстрировало искреннего желания вступать во взаимовыгодные переговоры.

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