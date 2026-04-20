Несколько десятков взрывов прогремело над Кубанью из-за атаки ВСУ

Спецоперация

ВСУ вновь атакуют Краснодарский край. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают дроны, из-за чего слышны звуки взрывов, сообщает SHOT.

Громкие хлопки раздались над Туапсе, Геленджиком и Анапой. По словам местных жителей, после полуночи было слышно уже несколько десятков взрывов.

На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Прошлой ночью беспилотники также атаковали Краснодарский край. Из-за этого в трех домах выбило окна.

