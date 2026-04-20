сегодня в 02:43

Несколько десятков взрывов прогремело над Кубанью из-за атаки ВСУ

Громкие хлопки раздались над Туапсе, Геленджиком и Анапой. По словам местных жителей, после полуночи было слышно уже несколько десятков взрывов.

На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Прошлой ночью беспилотники также атаковали Краснодарский край. Из-за этого в трех домах выбило окна.

