Несколько десятков взрывов прогремело над Кубанью из-за атаки ВСУ
ВСУ вновь атакуют Краснодарский край. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают дроны, из-за чего слышны звуки взрывов, сообщает SHOT.
Громкие хлопки раздались над Туапсе, Геленджиком и Анапой. По словам местных жителей, после полуночи было слышно уже несколько десятков взрывов.
На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Прошлой ночью беспилотники также атаковали Краснодарский край. Из-за этого в трех домах выбило окна.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.