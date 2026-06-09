В Петербурге ликвидировано открытое горение в ангаре у Финляндского вокзала

В ликвидации пожара участвовали 15 единиц техники и 64 человека.

Возгорание произошло на площади 400 квадратных метров. В результате пожара пострадали двое мужчин. Пострадавших госпитализировали.

В Октябрьской железной дороге заявили, что пожар в районе Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге произошел не на его территории и никак не связан с подвижным составом.

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