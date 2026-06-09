В Петербурге ликвидировано открытое горение в ангаре у Финляндского вокзала
В ангаре около Финляндского вокзала в Калининском районе Петербурга ликвидировано открытое горение, сообщает городское ГУ МЧС.
В ликвидации пожара участвовали 15 единиц техники и 64 человека.
Возгорание произошло на площади 400 квадратных метров. В результате пожара пострадали двое мужчин. Пострадавших госпитализировали.
В Октябрьской железной дороге заявили, что пожар в районе Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге произошел не на его территории и никак не связан с подвижным составом.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.