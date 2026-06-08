Пожар в районе вокзала в Петербурге не связан с железной дорогой
В Октябрьской железной дороге заявили, что пожар в районе Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге произошел не на его территории и никак не связан с подвижным составом, сообщает РЕН ТВ.
По уточненным данным, возгорание произошло в ангаре 30×50 метров. Он находится на Минеральной улице.
Ранг пожара повысили до двух. С огнем борются 39 человек и 9 единиц техники.
Ранее очевидцы в социальных сетях сообщали, что на вокзале якобы горит электричка.
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