Пожар в районе вокзала в Петербурге не связан с железной дорогой Происшествия сегодня в 19:12

В Октябрьской железной дороге заявили, что пожар в районе Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге произошел не на его территории и никак не связан с подвижным составом, сообщает РЕН ТВ.