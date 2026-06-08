Сразу вызывает скорую: полиция полгода не может забрать избившего дочь мужчину

Полицейские шесть месяцев пытаются доставить в мировой суд челябинца, обвиняемого в побоях пятилетней дочери. Но каждый раз, как за ним приходят, мужчина вызывает скорую и уезжает в больницу, сообщает 74.ru .

По словам матери ребенка, с отцом своей дочери она никогда не жила, но не запрещала им общаться. В середине октября 2024 года экс-избранник без ведома женщины забрал девочку из детского сада и увез в неизвестном направлении. Мать искала дочь три месяца и даже обратилась в суд, который определил временное место жительства ребенка именно с ней.

Найти девочку удалось лишь в январе. Дальше начались судебные тяжбы за ребенка, были назначены экспертизы у психолога. Тогда то и обнаружилось, что в медкарте малышки появились сведения о некой травме головы. Девочка рассказала, что после того, как отец забрал ее из детсада, он ударил ее в машине со словами: «Скажи врачу, что это мама и брат». Мужчина пригрозил убить дочь, если она не сделает так, как он велел.

В сентябре 2025 года в отношении мужчины составили административный протокол по статье о побоях (ст. 6.1.1 КоАП), заседание назначили на середину ноября. В мировой суд обвиняемый на явился. Каждый раз, когда за ним приходила полиция, он вызывал скорую и уезжал в больницу. А через несколько часов снова попал на камеры домофона. Это длится уже на протяжении полугода.

Бывшая избранница уверена, что мужчина симулирует недуг, чтобы не являться в суд. Без него правоохранители не могут рассмотреть дело. Выставить конвой в больнице полиция не может, так как это не уголовное дело, а суд не может рассмотреть протокол о возможном аресте без присутствия обвиняемого.

Мать девочки переживает, что такими темпами мужчине удастся избежать наказания.

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