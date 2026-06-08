Число смертей от лихорадки Эбола в Конго превысило 100
Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 550, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Reuters.
Среди этих случаев зафиксирован 101 летальный исход.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ввела международный режим ЧС из-за вспышки Эболы в ДР Конго и Уганде.
На фоне этого посольство РФ в Центральноафриканской Республике начало разрабатывать схемы эвакуации в случае вспышки Эболы.
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