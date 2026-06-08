сегодня в 22:27

Число смертей от лихорадки Эбола в Конго превысило 100

Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 550, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Reuters.