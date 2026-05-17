ВОЗ ввела международный режим ЧС из-за вспышки Эболы в ДР Конго и Уганде

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, сообщает ТАСС .

В трех зонах ДРК зафиксированы 80 смертей, предположительно связанных с вирусом, а также 246 вероятных случаев заражения, из которых 8 подтверждены лабораторно. В Уганде, в городе Кампала, 15 и 16 мая были зарегистрированы два лабораторно подтвержденных случая у прибывших из ДРК, один из них закончился летальным исходом.

В ВОЗ отметили, что существует значительная неопределенность в отношении реального числа инфицированных и географического распространения заболевания.

Также в организации уточнили, что речь идет об эпидемии, а не о пандемии.

